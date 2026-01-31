今、注目を浴びている宇宙ビジネス。一般社会で働いている自分には関係ない……と思う人が多いかもしれないが、実はそうではない。いまのあなたの仕事やスキルが、思わぬ形で宇宙とつながるかもしれないのだ。※本稿は、理学博士の佐々木 亮『「稼げる仕組み」が1時間でわかる 宇宙ビジネス超入門』（PHP研究所）一部を抜粋・編集したものです。宇宙ビジネスに必要なのは「特殊なスキル」ではない宇宙の仕事は特別だと思っていま