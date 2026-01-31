平均寿命が伸びたことにより、昔は10年ほどだった“第二の人生”は大幅に延びた。65歳で定年しても約17年、60歳なら約22年もある。仕事一筋だった人ほど陥りやすい「退職うつ」を防ぐには、定年前からの準備が重要。漫画家・弘兼憲史氏が提案するのは、自分史年表づくりによる「過去の自分」の掘り起こしだ。幼い頃や学生時代に夢中だったことを思い出し、没頭できるものを見つけることが、充実した“第二の人生”への第一歩となる