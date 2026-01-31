【ワシントン＝坂本幸信】米国のトランプ大統領は３０日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に指名すると発表したケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事と、利下げについて「話し合う」と述べた。ホワイトハウスで記者団の質問に答えた。ウォーシュ氏は利下げに前向きとみられているものの、金融緩和に消極的な「タカ派」的な側面も注目を集めている。トランプ氏が望むような積極的な金融緩和を主導するのかどうかは見通せない