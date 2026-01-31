昨年１月の大相撲初場所限りで現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開催された。部屋の幕下以下の８人によるトーナメント戦が行われ、序ノ口・旭富士が優勝した。旭富士は賞金として金一封と、副賞として稽古１日お休み券を手にした。「うれしい。（副賞で）たくさん寝たい」と笑顔を浮かべた。来場所以降へ向けては「一枚でも番付が上がるように頑張る」と意気込んだ。