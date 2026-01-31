タレントの中川翔子が30日、自身のインスタグラムを更新。昨年9月に誕生した双子の写真と、自身と夫の幼少期の写真を並べた“比較写真”を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「2人ともイケメンだなぁ」中川翔子の夫＆長男を比較した“激似”ショット※2枚目中川は「ふたご無事4か月になりました！おめでとう!!この一か月は、あっという間だあ！」と双子の成長を祝福し、「双子は二卵性でふたりは全然似てないけどわたしと