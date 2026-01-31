お笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が31日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。アシスタントの同局出水麻衣アナウンサーにクレームをつけた。オープニングで土屋が出演する今春公開の映画「ザッケン！」の話題に。高校の「雑草研究部」を舞台にした青春物語で、土屋は女優中島瑠菜演じる主人公の父親を演じている。土屋は娘役の中島を「今若手のす