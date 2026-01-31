ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』が海外で大絶賛を浴びている。最近は続編も多いピクサーだが、今回はオリジナル脚本による新規作。しかしながら、これは思わぬ伏兵、ダークホースになるかもしれない……？ 動物が大好きな大学生メイベルは、“人間の意識をリアルなロボット動物に転送する技術”で、もふもふのビーバー型ロボットに意識を転送する。動