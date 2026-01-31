【モデルプレス＝2026/01/31】女優の山下リオが1月30日、自身のInstagramを更新。陶芸作品を公開し、反響を呼んでいる。【写真】33歳Netflix版恋リア出演者「才能すごい」陶芸作品◆山下リオ、陶芸作品披露山下は「『プレバト！！』ニワトリのアロマポッド」とMBS／TBS系『プレバト！！』（毎週木曜よる7時〜）で披露した陶芸作品を回転させながら撮影した動画や、スタジオでの自身の姿などを公開。「陶芸アートで特待生になりまし