【モデルプレス＝2026/01/31】モデルの“せいせい”こと田向星華が1月29日、自身のInstagramを更新。メイク動画を公開し、話題となっている。【写真】24歳ギャルモデル「変化がすごい」ノーズシャドウメイク◆せいせい、メイク過程を披露せいせいは「鼻なんて無ければ無いほど可愛い」「使うのは手持ちのアイシャドウの1番濃い色のみ。3秒で出来るしやらない人間は勿体無い」とつづり、手早くノーズシャドウを入れている動画を公開