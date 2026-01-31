ボーイズグループBTSのメンバー、Vが2025年にGoogle（グーグル）で最も検索された人物4位を記録した。この順位は、ワンストップリソースプラットフォーム「Jagran Josh」が公開した「Top 10 Most Searched People on Google in 2025（2025年にGoogleで最も検索された人物トップ10）」リストによるものである。【写真】V＆JUNG KOOKの“手繋ぎショット”MSNなど、海外のプラットフォームで引用された記事によると、このリストでVは