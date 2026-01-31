３０日、上海の豫園を訪れたスターマー首相。（上海＝新華社記者／王翔）【新華社上海1月31日】中国を訪問した英国のスターマー首相が30日、上海の観光名所、豫園を視察した。３０日、上海の豫園でランタンを鑑賞するスターマー首相。（上海＝新華社記者／王翔）３０日、上海の豫園で市民と交流するスターマー首相。（上海＝新華社記者／王翔）３０日、上海の豫園を訪れたスターマー首相。（上海＝新華社記者／王翔）