遅ればせながら前輪駆動を初採用ビュイックが前輪駆動車の生産を始めたのは1979年、最初期のコードL-29が発売されてから半世紀も経ってからのことだ。ゼネラルモーターズにとっても目新しい技術ではなかった。6代目リビエラはキャデラック・エルドラドやオールズモビル・トロナードと関連があり、これら両車は1960年代半ばから前輪駆動方式を採用していた。【画像】中国で人気の高級ミニバン【ビュイックGL8（3代目）を詳しく見る