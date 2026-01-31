業界初のコンセプトカー、Y-Jobビュイックは、世界で初めてコンセプトカーを製作したメーカーとして知られている。コンセプトカーとは、公の場で展示し、メーカーの技術力を誇示する目的で設計されるが、基本的に量産化は想定されていない車両である。【画像】スポーツ性よりも高級感を重視したラグジュアリークーペ【3代目ビュイック・リビエラを詳しく見る】全18枚GMのチーフデザイナー、ハーレー・アール氏（1893-1969年）は1