俳優の高橋克典（61）が28日、自身のブログを更新。息子が編んでくれたというマフラーを披露した。【写真】「素敵な色のチョイス」「上手すぎです」息子が幼稚園生の頃に編んでくれたマフラー巻く高橋克典高橋は7日の投稿で「いよいよ手をつけ始めまして」と、長年手つかずだった実家の整理に本格的に乗り出したことを報告。以降は、実に「4トントラック7台分」という実家の荷物や思い出の品々を片付ける様子を定期的に紹介し