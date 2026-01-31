親の認知症対策として、近年注目されている「家族信託」。成年後見制度のような窮屈さがなく、信頼できる家族だけで資産を守れる仕組みが評価されています。しかし、その「家族だけで完結する」というメリットこそが、時に取り返しのつかない悲劇を生む引き金になることも。日経マネー（編）の書籍『絶対に避けたい！損する相続実例25』（日経BP）より、A子さんの事例とともに、家族信託の落とし穴を解説します。信頼していたのに