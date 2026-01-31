夢のように思い描いていたことが現実化する？2026年2月14日、これまで魚座を運行していた土星が牡羊座へと移動します。そして牡羊座には海王星が滞在し、土星と海王星がピタリと重なる瞬間が訪れます。これは今まで夢のように思い描いていたことが現実化することを暗示。こんなふうに投資をしてみたいなぁ、これくらいのお金があったら○○できそうだなぁ……、とぼんやりと思っていたことが形を整え、現実に実行できるようになる