2025年、茨城勢が日本のサッカーシーンを席巻した。鹿島アントラーズがJ１制覇、水戸ホーリーホックがJ２制覇、筑波大が関東大学リーグ、インカレの２冠、鹿島ユースが日本クラブユース選手権、Jリーグユース選手権、高円宮杯プレミアリーグの３冠を達成。そして鹿島学園高も高校サッカー選手権の決勝まで勝ち進んだ。「水戸のポスターなどを目にする機会が多くて、盛り上がっているなと感じました」そう話すのは、水戸のエー