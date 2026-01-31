ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の『ユニバーサル・クールジャパン 2026』が、1月30日に開幕した。日本発・世界的人気コンテンツが今年も集結する。【写真多数】ユニバーサル・クールジャパン2026カッコよすぎ『JUJUTSU KAISEN』英語ビジュアルも登場『ユニバーサル・クールジャパン 2026』は、『名探偵コナン』『呪術廻戦』をはじめ、東野圭吾氏原作の「マスカレード」シリーズ、人気ゲーム『モンス