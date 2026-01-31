プロ野球・巨人が2月1日から始まる春季キャンプを前に宮崎神宮に参拝。阿部慎之助監督は「新たな気持ちでスタートできるので、すごくワクワクしています」と球春到来を歓迎しました。1日からのキャンプは厳しいものにすると語っていた阿部監督ですが、改めて、「全員がいい準備をする。1シーズン戦える体力と、基礎の徹底ですかね」とその構想について口にしました。「新しい選手も多いですし、僕はしっかりと見守って、選手一人ひ