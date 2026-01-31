東京都足立区の寺で２０２３年、練炭を燃やして男性住職を殺害したなどとして、殺人罪などに問われた青木淳子被告（６６）の裁判員裁判で、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）は３０日、懲役２５年（求刑・懲役３０年）の判決を言い渡した。判決によると、青木被告は役員を務める石材会社「鵠祥（こくしょう）堂」社長の斎藤竜太元被告（５２）（実刑判決が確定）と共謀。２３年７月２２日夜、同区の寺の納骨堂で練炭２８個を燃やし