◇米男子ゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン第2日（2026年1月30日カリフォルニア州トーリーパインズGC南C＝7765ヤード、同北C＝7258ヤード、いずれもパー72）3位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は南Cで1バーディー、2ボギーの73とスコアを落とし、通算7アンダーの18位に後退。トップと10打差で決勝ラウンドに進んだ。距離が長く難易度の高い南Cで苦しんだ。前半9ホールは全てパー。10番でグリーン左か