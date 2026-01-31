1月25日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）開幕戦『ラリー・モンテカルロ』。【映像】反響集めた間一髪のリカバリー（実際の様子）今年はここ数年にない大雪に見舞われ、“クラシック・モンテ”の再来と呼ばれるほどの過酷なコンディションとなった。最終日のステージではオリバー・ソルベルグらがスピンを喫するなど、多くのドライバーが足元をすくわれる波乱の展開となった。そうした中、日本人ドライバーの勝田貴元が