ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」の年間表彰式「ザ・リング・マガジン・アワード」が３０日（日本時間３１日）、米ニューヨークで開催された。２０２５年の年間各賞が発表され、最高ラウンド賞に昨年２月のＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチで王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝と挑戦者・比嘉大吾（３０）＝志成＝が互いにダウンを奪った第９ラウンドが選出された。試合はジャッジ３者とも１１４―１１４で