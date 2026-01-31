ＪＲＡは１月３１日、Ｊ―ＰＬＡＣＥ中郷（新潟県上越市）でのＪＲＡ馬券の発売、払戻を終了すると発表した。特別区競馬組合のオープス中郷が廃止されるため。発売終了日は１２月２７日で、払戻は２７年２月２７日まで行う。