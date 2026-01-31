金沢市の近江町市場を親子で探検しながら歴史や地元食材に触れるイベント「親子おみちょ体験」が行われました。「親子おみちょ体験」は市場の面白さや食の大切さを伝えるため近江町市場商店街が毎年行っているものです。31日は12組の親子が参加し青果店や鮮魚店の店主から出される旬の食材にまつわるクイズに挑戦しながら市場の中を巡りました。さらに普段は入ることのできないマイナス20度の冷凍庫も見学。子どもたちは初めて見る