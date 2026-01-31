横山和生騎手＝美浦・フリー＝は１月３１日の京都３Ｒでゴディアンフィンチ（牡３歳、栗東・安田翔伍厩舎、父シスキン）に騎乗して１着となり、ＪＲＡ通算５００勝を達成した。現役３８人目。Ｇ１・４勝を含む重賞１９勝をマークしている。ウィナーズサークルでのセレモニーには多くの騎手仲間が集まり、安田隆行元調教師がプレゼンターを務めた。横山和騎手は「まず、ここまで５００勝という数字を残せたことをとてもうれしく