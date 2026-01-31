日本高野連と毎日新聞社は３１日、第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に関し、選手や審判、スタッフら大会関係者への誹謗（ひぼう）中傷や差別的な言動などに対しては、法的措置を含めた対応をとっていくことを決めた。日本高野連の公式サイトで表明した。声明では「近年、スポーツ競技大会において、大会関係者に対する誹謗中傷や差別的な言動などが、特にＳＮＳ上で拡散される事案が確認されるようにな