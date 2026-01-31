◇NBAレイカーズ142ー111ウィザーズ（2026年1月30日キャピタル・ワン・アリーナ）レイカーズのルカ・ドンチッチ（26）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦に先発出場すると、前半でトリプルダブルを達成。チーム最多37得点13アシスト11リバウンドでチームの完勝に貢献した。「本当にいい仕事ができた」魔術師は第1Qから大暴れした。チームメートとのコンビネーションも含めて16得点7リバウンド7アシストを記録。