政治、経済、国際情勢――。世の中に溢れる複雑なニュースの見方を、各分野のスペシャリストである“正義のミカタ”たちが分かりやすく解説する「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」。毎週土曜日に生放送でお届けしている本番組は、今年で放送開始から13年目を迎える。 この度、2026年２月７日（土）の放送から、ABCテレビアナウンサーの久保光代(くぼ・みつよ)が新アシスタントに就任することが