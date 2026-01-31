ウィザーズ戦で3点シュートを放つレーカーズの八村（右）＝ワシントン（NBAE・ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米プロバスケットボールNBAは30日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地ワシントンでのウィザーズ戦に途中出場し、17分40秒プレーして11得点、2リバウンドだった。チームは142―111で大勝し、29勝18敗とした。