２月８日に投開票を迎える衆院選は入試シーズンと重なり、試験会場となる学校や各地の選挙管理委員会は、選挙カーによる遊説などが試験の妨げとならないよう神経をとがらせている。候補者も演説の自粛など異例の対応を迫られている。（古賀章太郎、染木彩）「集中できた」３０日朝、東京都内の私立大キャンパス。見送りの両親らに声をかけられながら、大勢の高校生らが緊張した表情で受験会場の教室に向かった。大学のある選