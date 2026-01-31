親子ほど年が離れた女の子と付き合う男性って、普通の男性とはどこか違うことも……。今回は、大学生のダブルデートに参加したおじさんの話をご紹介します。大学生の彼女と46歳の彼「大学生の頃、同じ学科の友人の彼氏が27歳年上の46歳でした。その時点でどうかと思ったけど、友人は『すごく良い人なの！』『会ってみてほしい！』と、私の彼氏とのダブルデートを提案してきました。どうせ相手が来ないだろうと思って承諾したけど、