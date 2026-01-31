冷静な寛容さよりは、視野狭窄的な熱狂や偏愛が是とされる独特の世界。そこでは一線を越えるギリギリ手前まで感情や思い入れをいかに増幅させるかが人気を左右する鍵となる。何も知らない他人が入り込む隙がないほど濃密かつ親密な空間が誕生し、まるで魔法にかけられたような時間が流れる……。 参考：“アイドルの恋愛禁止ルール”は人権侵害か？『恋愛裁判』が示した論点を徹底検証 だが、深田晃司監督による『恋