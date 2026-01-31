フィギュアスケート選手の山本草太（26）が1月29日、Instagramを更新。 四大陸選手権が終わり、感謝のメッセージを投稿した。 【画像】「まるで兄妹！」女子フィギュア紀平梨花、西山真瑚と笑顔でモントリオールへ「がんばってね」と応援続々 山本は「たくさんの応援に支えられ、目標にしていたメダルを獲得することができました。現地や配信を通して声援を送ってくださり、本当にありがとうございまし