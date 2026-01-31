白内障の発症にはさまざまな原因が挙げられます。 その一つとして老化現象が挙げられ、白内障は私たちにとって身近な病気です。初期の症状は自覚しにくく、視力低下と誤解して放置してしまうケースもあります。 国内における白内障の失明率は低いですが、放置してしまうことでさまざまな問題も発生します。 目に違和感を覚えた際は眼科を受診するのが望ましいでしょう。この記事では、白内障の原因や症状について解説して