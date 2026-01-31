ワシントン・ウィザーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年1月31日（土）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 111 - 142 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのワシントン・ウィザーズ対ロサンゼルス・レイカーズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイ