JR東日本山形支店は30日午前10時25分、県内のJRの大雪の影響を発表しました。それによりますと、山形新幹線の山形-新庄間は村山-新庄間の除雪難航のため、上下線一部列車に運休が出ています。奥羽本線は庭坂-米沢間で下り列車に遅れ。山形-村山間は村山-新庄間の除雪難航のため、上下線一部列車に運休。村山-新庄間は除雪難航で上下線運転見合わせ（運転再開見込みは11時ごろ。時刻は状況により前後する場合あり）。新庄-院内間は