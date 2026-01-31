パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手は30日（日本時間31日）、公式放送局『MLBネットワーク』の番組にリモート出演。3月に迫った「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に関する話題や、同地区ライバルのドジャースについて語った。 ■「野球界全体が驚かされている」 現在27歳のタティスJr.は昨季、キャリア最多の155試合に出場し、打率.268、25本塁打、71打点、32盗塁、OP