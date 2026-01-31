2月7日（土）午前10時30分から午前11時25分【出演者】ＭＣ：ヒロミ、小泉孝太郎／欧勝海■「価値が爆上がり中の金」ヒロミと欧勝海が金箔の神の元へ！大相撲初場所で大活躍！欧勝海とヒロミが金箔職人のスゴ技を神体験！超繊細な作業に不器用な欧勝海の口から思わず「キャ〜〜！」ヒロミが高額商品を自腹で購入！■初セリで1杯450万円！幻のズワイガニの漁に密着幻のズワイガニ「輝」を狙う“神漁師”に完全密着！不眠不休で17時