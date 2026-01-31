世界で最も権威がある米ボクシング専門誌リングマガジンの2025年度年間表彰式が30日（日本時間31日）にニューヨークで開かれ、昨年2月24日に東京・有明アリーナで行われたWBA世界バンタム級タイトルマッチ、王者・堤聖也（30＝角海老宝石）―比嘉大吾（30＝志成）の9回が「ラウンド・オブ・ジ・イヤー」（年間最高ラウンド）に選出された。試合は堤の初防衛戦で、9回に比嘉が左フックで堤からプロ初のダウンを奪取。しかし、同