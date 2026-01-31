大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは29日（木）、2月21日（土）、22日（日）に有明コロシアムで行われるSVリーグ第6節東レアローズ静岡戦にて、ネイチャーラボのプレミアムホームケアブランド 「ラボン」がブースを出展することをクラブ公式SNSで発表した。 ラボンはアロマや柔軟剤、芳香剤など様々なホームケア用品を販売しているブラン