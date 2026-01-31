女優の當真あみ（19）が30日、自身のインスタグラムを更新。韓国まで舞台観劇に行ったことを報告した。「舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』ソウル公演を、莉菜ちゃんと見に行ってきました！」とつづり、女優の上白石萌音、嵐莉菜との仲良しショットを投稿した。舞台「千と千尋の神隠し」は上白石が主演しており、嵐とともに韓国まで観劇に行ったようで、3人とは當真が主演した日本テレビドラマ「ちはやふる-めぐり-」