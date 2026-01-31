Googleが3Dの仮想環境を簡単に生成できるAIモデルの「Project Genie」を発表したところ、ゲーム関連企業の株価が軒並み下落したとロイターが報じています。Videogame stocks slide on Google's AI model that turns prompts into playable worlds | Reutershttps://www.reuters.com/business/videogame-stocks-slide-googles-ai-model-that-turns-prompts-into-playable-worlds-2026-01-30/Video game company stock prices dip af