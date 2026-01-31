数々の名作に出演するも、クエンティン・タランティーノ監督から昨年、突然に「全米映画俳優組合（SAG）で最弱なクソ俳優」と酷評されたポール・ダノが、初めてコメントした。【写真】クエンティン・タランティーノが選ぶ「21世紀のベスト映画」TOP10＜フォトギャラリー＞Varietyによると、サンダンス映画祭で、『リトル・ミス・サンシャイン』の公開20年を記念する上映会が行われ、ポールやトニ・コレット、同作の監督コンビ