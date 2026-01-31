女優の岡崎紗絵が３１日までに自身のＳＮＳを更新。印象的な衣装ショットを複数公開した。岡崎はインスタグラムで「最近の衣装たち」と記しコーデショットをアップ。白地に赤いバラが大きく描かれたシャツ＆パンツのセットアップや、襟元のレースが特徴的なシャツを着たホワイトコーデなどを披露した。この投稿に「破壊力やばいです」「この投稿の写真を見て癒し度ＭＡＸ」「紗絵ちゃん全て似合っていて可愛い」「似合ってな