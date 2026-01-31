冬は空気が乾燥する季節です。さらにパソコンやスマホを見続けて、ドライアイに悩んでいる人も多いのでは？ 目薬の専門家に聞くと、正しい目薬の使い方ができているのは2人に1人もいないとか。素朴な疑問をぶつけてみました。 目薬には、眼科医が処方する「医療用」と、ドラッグストアなどで市販されている「OTC」に分けられます。 話を聞いたのは、医療用の目薬メーカー18社が加わる一般社団法人「日