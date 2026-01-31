〈「他の子より手足が短い」「いつもジロジロと見られて…」115センチのモデル・後藤仁美が語る幼少期の“違和感”と“自分の体型”への向き合い方〉から続く先天性の疾患・軟骨無形成症で身長115cmの後藤仁美さん。平均より身長が低く、四肢が短い特徴を持つこの障害は約2万人に1人の確率で発症し、日本国内には約6000人の当事者がいるという。【画像】「ランドセルは大きくて背負えなかった」子どもの頃の後藤さん、夫とのツー