安圭佰（アン・ギュベク）国防部長官と小泉進次郎防衛相が30日、神奈川横須賀で韓日国防長官会談を行った。韓国の国防長官が日本を訪問したのは1年6カ月ぶりだ。韓日国防長官は今回の会談をきっかけに両国海軍の捜索・救助活動の共同訓練を再開し、会談を毎年開くことにした。これに先立ち日本は昨年、韓国空軍特殊飛行チーム「ブラックイーグルス」の独島（ドクト、日本名・竹島）上空飛行を理由に給油支援を取りやめ、両国国防交