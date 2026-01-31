◇ノルディックスキーW杯ジャンプ混合団体第2戦（2026年1月30日ドイツ・ビリンゲン（ヒルサイズ＝HS147メートル）混合団体第2戦が行われ、高梨沙羅（29＝クラレ）、二階堂蓮（24＝日本ビール）、丸山希（27＝北野建設）、小林陵侑（29＝チームROY）で臨んだ日本は合計277・8点で3位だった。強風などの影響で2回目が行われず、1回目の成績で順位が確定。スロベニアが295・4点で優勝し、ドイツが2位で続いた。