お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が31日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。「ゾンビたばこ」と呼ばれる定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたプロ野球広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者（25）に言及した。この日は冒頭の時事漫才に「ゾンビたばこ」の話題を盛り込んだ。オープニングで塙は「そもそも何な